Kansasville Golf Guide
Kansasville Golf Courses
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal3.038461538593
Golf Courses Near Kansasville
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Burlington, WisconsinPublic3.9979270646300
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Bristol, WisconsinPublic2.9142036125123
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Kenosha, WisconsinPrivate1.66666666675
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Salem, WisconsinPublic3.6920522021215
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Twin Lakes, WisconsinSemi-Private3.526470588253
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Waterford, WisconsinSemi-Private4.2115616067516
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Franksville, WisconsinPublic0.00
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