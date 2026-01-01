Maricopa, Arizona

Harrah's Ak-Chin Hotel & Casino, part of Caesar's Entertainment, is a 500-room casino hotel property on the Ak-Chin tribal ground in Maricopa, just south of Phoenix, Arizona. The hotel is located near Ak-Chin Southern Dunes, one of the top-rated Phoenix-Scottsdale golf courses that features an Australian Sandbelt-inspired design. Harrah's features…