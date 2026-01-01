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Paradise Valley Golf Guide

Paradise Valley Golf Courses

Golf Courses Near Paradise Valley

Paradise Valley Golf Resorts

  • Mountain Shadows GC: #7
    Mountain Shadows Resort Scottsdale
    Paradise Valley, Arizona
    Reopened in 2017, Mountain Shadows Resort is a freshly renovated and reimagined golf resort. For golfers, the centerpiece is the brand new, 18-hole par-3 course. Located in Paradise Valley between Scottsdale and Phoenix, the resort is ideally located for trips into the shopping, hiking trails and attractions of both cities. Onsite are several…

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