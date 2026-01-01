Paradise Valley Golf Guide
Paradise Valley Golf Courses
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Paradise Valley, ArizonaPrivate3.02
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Phoenix, ArizonaSemi-Private3.47427307721571
Golf Courses Near Paradise Valley
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Scottsdale, ArizonaResort4.57239787111105
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Scottsdale, ArizonaResort3.52474284472553
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Paradise Valley, ArizonaResort4.67426561061033
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Scottsdale, ArizonaResort4.48915654881234
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Scottsdale, ArizonaResort/Private
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Scottsdale, ArizonaResort/Private
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Phoenix, ArizonaResort3.7416871282944
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Scottsdale, ArizonaResort/Private
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Scottsdale, ArizonaPublic3.09343227961881
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Scottsdale, ArizonaPublic3.49683917281651
Paradise Valley Golf Resorts
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Paradise Valley, ArizonaReopened in 2017, Mountain Shadows Resort is a freshly renovated and reimagined golf resort. For golfers, the centerpiece is the brand new, 18-hole par-3 course. Located in Paradise Valley between Scottsdale and Phoenix, the resort is ideally located for trips into the shopping, hiking trails and attractions of both cities. Onsite are several…
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