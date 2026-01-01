Amelia Island Golf Guide
Amelia Island Golf Courses
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Amelia Island, FloridaResort4.363636363611
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Amelia Island, FloridaPrivate4.16666666674
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Fernandina Beach, FloridaResort4.647058823512
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Amelia Island, FloridaResort4.34912624991192
Golf Courses Near Amelia Island
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Fernandina Beach, FloridaSemi-Private4.45091806491585
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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Ferandina Beach, FloridaPrivate4.857142857114
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Fernandina Beach, FloridaSemi-Private/Resort3.2370441459526
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Mayport, FloridaMilitary4.2926160149799
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Jacksonville, FloridaPublic2.59114320241798
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Saint Marys, GeorgiaPrivate/Resort4.4167204243436
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Jacksonville, FloridaSemi-Private4.17934837581659
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