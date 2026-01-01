Kingsland Golf Guide
Kingsland Golf Courses
Golf Courses Near Kingsland
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Naval Submarine Base, GeorgiaMilitary4.2597012516722
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St. Marys, GeorgiaResort4.857142857114
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Saint Marys, GeorgiaPrivate/Resort4.4167204243436
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Yulee, FloridaPrivate5.02
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Fernandina Beach, FloridaSemi-Private/Resort3.2370441459526
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Ferandina Beach, FloridaPrivate4.857142857114
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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Fernandina Beach, FloridaSemi-Private4.45091806491585
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Fernandina Beach, FloridaPublic/Municipal
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