Cooper City Golf Guide
Cooper City Golf Courses
Golf Courses Near Cooper City
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate
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Davie, FloridaPublic4.00970562771280
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate0.00
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Pembroke Pines, FloridaPublic/Municipal4.1447171493656
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Plantation, FloridaSemi-Private2.5774234928644
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Plantation, FloridaSemi-Private2.70174819810
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Pembroke Pines, FloridaPrivate
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
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Plantation, FloridaPublic/Municipal3.819898329787
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