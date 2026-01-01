Pembroke Pines Golf Guide
Pembroke Pines Golf Courses
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
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Pembroke Pines, FloridaSemi-Private3.84294497371477
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Pembroke Pines, FloridaResort
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Pembroke Pines, FloridaPrivate
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Pembroke Pines, FloridaPublic/Municipal4.1447171493656
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Pembroke Pines, FloridaResort
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Pembroke Pines, FloridaResort
Golf Courses Near Pembroke Pines
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Miami, FloridaPublic2.6170146807395
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Miami, FloridaPublic2.9919424256270
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Cooper City, FloridaSemi-Private2.414634146341
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate
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Miami Lakes, FloridaResort4.0591861542633
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate
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Davie, FloridaPublic3.97856159111281
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate0.00
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Weston, FloridaPrivate3.04
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Plantation, FloridaSemi-Private2.70174819810
Pembroke Pines Golf Resorts
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Pembroke Pines, FloridaLocated just west of Fort Lauderdale in the community of Pembroke Pines, Grand Palms offers 27 holes of golf to guests. The Mediterranean-styled resort also has an outdoor pool, tennis and a host of other amenities.
Pembroke Pines Driving Ranges
See Also
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