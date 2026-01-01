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Pembroke Pines Golf Guide

Pembroke Pines Golf Courses

Golf Courses Near Pembroke Pines

Pembroke Pines Golf Resorts

  • Grand Palms GCC: Practice area
    Grand Palms Hotel, Spa and Golf Resort
    Pembroke Pines, Florida
    Located just west of Fort Lauderdale in the community of Pembroke Pines, Grand Palms offers 27 holes of golf to guests. The Mediterranean-styled resort also has an outdoor pool, tennis and a host of other amenities.

Pembroke Pines Driving Ranges

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