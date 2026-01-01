Miramar Golf Guide
Golf Courses Near Miramar
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
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Pembroke Pines, FloridaPrivate5.01
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Pembroke Pines, FloridaPublic/Municipal4.1447171493656
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Miami, FloridaPublic2.6170146807395
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Pembroke Pines, FloridaSemi-Private3.84294497371477
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Miami, FloridaPublic2.9919424256270
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Pembroke Pines, FloridaResort3.24163622812101
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Miami Lakes, FloridaResort4.0591861542633
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Pembroke Pines, FloridaResort3.24163622812101
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Cooper City, FloridaSemi-Private2.414634146341
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