Hollywood Golf Guide
Hollywood Golf Courses
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Hollywood, FloridaPublic3.09296578021084
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Hollywood, FloridaPublic2.3592581723391
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Hollywood, FloridaResort3.1538320834795
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Hollywood, FloridaSemi-Private3.56796422992081
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Hollywood, FloridaPublic3.13328909971577
Golf Courses Near Hollywood
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Hallandale Beach, FloridaPrivate0.00
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Aventura, FloridaResort4.33333333336
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Aventura, FloridaResort4.85714285717
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North Miami Beach, FloridaPublic/Municipal3.2980131981552
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
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Pembroke Pines, FloridaPrivate5.01
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate5.01
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Pembroke Pines, FloridaPublic/Municipal4.1447171493656
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Cooper City, FloridaSemi-Private2.414634146341
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Plantation, FloridaPrivate4.66666666673
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