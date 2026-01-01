Tampa Golf Guide
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Courses: 110
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Tampa Bay's sports teams -- the NFL's Buccaneers, the NHL's Lightning and MLB's Rays -- aren't always worth cheering for, but Tampa's golf scene is a proven winner with its 100-plus courses. The nearby Gulf of Mexico provides a haven for fishermen, boaters and beachgoers. All the best golf lies north of the Latin-inspired Ybor City, a downtown tourist hotspot.
Tampa Golf Courses
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Tampa, FloridaPrivate
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Tampa, FloridaPublic3.4353623355866
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Tampa, FloridaPrivate/Resort
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Tampa, FloridaPrivate/Resort
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Tampa, FloridaPrivate/Resort
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Tampa, FloridaSemi-Private4.09939545841633
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Tampa, FloridaSemi-Private4.43818966111938
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Tampa, FloridaPrivate4.03
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Tampa, FloridaSemi-Private3.48372382331269
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Tampa, FloridaPrivate5.03
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Tampa, FloridaPrivate
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Tampa, FloridaPublic3.3512688768706
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Tampa, FloridaPublic3.5438511867678
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Tampa, FloridaPublic4.705882352913
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Tampa, FloridaPrivate/Resort4.14285714297
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Tampa, FloridaPublic2.797297297374
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Tampa, FloridaPublic4.0509498087783
Golf Courses Near Tampa
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Temple Terrace, FloridaPrivate3.8339817785568
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Lutz, FloridaPrivate4.0794979079239
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Lutz, FloridaPublic4.4425411755987
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Lutz, FloridaPublic
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Lutz, FloridaPublic3.49313879161772
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Land O Lakes, FloridaPublic4.1522779319954
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Odessa, FloridaPublic3.06201624991217
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Odessa, FloridaPublic3.6167891251832
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Odessa, FloridaPublic3.6167891251832
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Odessa, FloridaPublic3.05275877361034
Tampa Golf Resorts
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Tampa, FloridaPart of Tampa's Carrollwood Country Club, Emerald Greens offers a stay-and-play experience that grants guests access to a wonderful area private club. Its two-bedroom units are well suited to visiting buddies groups or traveling couples.
Tampa Driving Ranges
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Tampa, FL
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Tampa, FL
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