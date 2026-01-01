Portage Golf Guide
Golf Courses Near Portage
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Valparaiso, IndianaPublic2.04
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Hobart, IndianaPublic3.528
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Chesterton, IndianaPublic4.055555555618
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Hobart, IndianaPublic
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Hobart, IndianaPublic
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Hobart, IndianaPublic
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Hobart, IndianaPublic2.879951980867
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Chesterton, IndianaPrivate0.00
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Gary, IndianaPublic/Municipal3.01
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Chesterton, IndianaPrivate0.00
Portage Driving Ranges
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