Orange City Golf Guide
Golf Courses Near Orange City
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Deltona, FloridaSemi-Private3.64595373952050
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Deland, FloridaPublic3.36185614082187
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Debary, FloridaSemi-Private3.0168837812665
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DeBary, FloridaSemi-Private3.6286892711303
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Deland, FloridaSemi-Private2.02
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Osteen, FloridaPublic0.00
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Sanford, FloridaSemi-Private3.52575505211352
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Lake Mary, FloridaPublic2.542372881459
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Heathrow, FloridaPrivate4.64285714295
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Lake Mary, FloridaPublic2.342192691301
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