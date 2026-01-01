Longwood Golf Guide
Longwood Golf Courses
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Longwood, FloridaPrivate3.9714285714280
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Longwood, FloridaPrivate4.80952380954
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Longwood, FloridaSemi-Private3.90958678771084
Golf Courses Near Longwood
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Apopka, FloridaSemi-Private3.3106793824499
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Lake Mary, FloridaPublic2.342192691301
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Heathrow, FloridaPrivate4.64285714295
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Lake Mary, FloridaPublic2.542372881459
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Casselberry, FloridaPublic3.4786396602923
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Sanford, FloridaSemi-Private3.51433611581354
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Winter Park, FloridaMunicipal4.36736155871243
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Winter Park, FloridaPrivate5.01
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Orlando, FloridaMunicipal4.5086803121734
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Winter Springs, FloridaPrivate2.65
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