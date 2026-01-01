Sanford Golf Guide
Sanford Golf Courses
Golf Courses Near Sanford
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Lake Mary, FloridaPublic2.542372881459
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Heathrow, FloridaPrivate4.64285714295
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Longwood, FloridaPrivate4.80952380954
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Lake Mary, FloridaPublic2.342192691301
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Longwood, FloridaPrivate3.9714285714280
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Casselberry, FloridaPublic3.4786396602923
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Winter Springs, FloridaPrivate2.65
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Debary, FloridaSemi-Private3.0168837812665
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DeBary, FloridaSemi-Private3.6286892711303
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Longwood, FloridaSemi-Private3.90958678771084
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0 courses | 0 reviews
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