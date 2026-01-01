Tavares Golf Guide
Tavares Golf Courses
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Tavares, FloridaSemi-Private3.020
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Tavares, FloridaSemi-Private4.56899397822981
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Tavares, FloridaPublic/Resort1.01
Golf Courses Near Tavares
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Leesburg, FloridaPrivate5.01
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Howey in the Hills, FloridaPrivate0.00
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Howey in the Hills, FloridaResort4.38561006961790
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Howey in the Hills, FloridaResort4.0707583661203
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Mount Dora, FloridaSemi-Private3.95484765271564
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Grand Island, FloridaPublic1.836601307211
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Mount Dora, FloridaSemi-Private4.3587461961387
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Leesburg, FloridaPublic4.0474329121076
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Leesburg, FloridaSemi-Private3.2374915483210
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Leesburg, FloridaSemi-Private2.9257505422308
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