Sorrento Golf Guide
Sorrento Golf Courses
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Sorrento, FloridaSemi-Private3.47635241752270
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Sorrento, FloridaSemi-Private3.04011029362169
Golf Courses Near Sorrento
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Eustis, FloridaSemi-Private3.69118055091760
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Mount Dora, FloridaSemi-Private4.3587461961387
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Mount Dora, FloridaSemi-Private3.95484765271564
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Tavares, FloridaSemi-Private4.56899397822981
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Zellwood, FloridaSemi-Private3.88964046951397
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Lake Mary, FloridaPublic2.342192691301
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Apopka, FloridaSemi-Private3.3106793824499
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Longwood, FloridaPrivate3.9714285714280
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Longwood, FloridaPrivate4.80952380954
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Longwood, FloridaSemi-Private3.90958678771084
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