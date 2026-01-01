Leesburg Golf Guide
Leesburg Golf Courses
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Leesburg, FloridaPublic4.0474329121076
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Leesburg, FloridaPrivate5.01
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Leesburg, FloridaSemi-Private4.037037037177
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Leesburg, FloridaSemi-Private3.9021470623547
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Leesburg, FloridaSemi-Private3.2374915483210
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Leesburg, FloridaSemi-Private2.9257505422308
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Leesburg, FloridaSemi-Private4.037037037177
Golf Courses Near Leesburg
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The Villages, FloridaPrivate
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Howey in the Hills, FloridaResort4.0707583661203
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Howey in the Hills, FloridaPrivate
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Wildwood, FloridaSemi-Private2.03
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Wildwood, FloridaSemi-Private
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Howey in the Hills, FloridaResort4.38561006961790
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Wildwood, FloridaSemi-Private
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The Villages, FloridaSemi-Private1.01
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Sumterville, FloridaPrivate
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Tavares, FloridaPublic/Resort1.01
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