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Carefree Golf Courses

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Carefree Golf Resorts

  • Boulders GC
    The Boulders Resort & Spa Scottsdale
    Carefree, Arizona
    Located in Carefree just north of Scottsdale is the Boulders Resort, a Curio Collection hotel by Hilton. This 1,200-acre resort and community features striking, millions-year-old boulder formations and two, 18-hole golf courses that encircle them. The resort is a village compound with spacious casitas with private balconies, as well as a handful…

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