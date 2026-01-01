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Fallbrook Golf Guide

Fallbrook Golf Courses

Golf Courses Near Fallbrook

Fallbrook Golf Resorts

  • Pala Mesa Resort: #11
    Pala Mesa Resort
    Fallbrook, California
    The ranch-style Pala Mesa Resort in Fallbrook is just minutes away from Temecula wine country. All 132 rooms have either been renovated or will be soon. A heated outdoor pool, four lighted tennis courts and fitness room are available to guests. The golf course starts out narrow but gets more scenic with more elevation changes later in the round.

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