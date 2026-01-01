Fallbrook Golf Guide
Fallbrook Golf Courses
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Fallbrook, CaliforniaResort4.35702448131808
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Fallbrook, CaliforniaPrivate0.00
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Fallbrook, CaliforniaSemi-Private4.1612903226806
Golf Courses Near Fallbrook
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Escondido, CaliforniaSemi-Private1.67092512681100
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Vista, CaliforniaPrivate4.01
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Escondido, CaliforniaResort4.707201889243
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Oceanside, CaliforniaPublic4.62224092641420
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Escondido, CaliforniaResort3.7564
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Temecula, CaliforniaResort4.0407933288454
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Temecula, CaliforniaPublic/Resort4.7816062472311
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Temecula, CaliforniaResort4.0407933288454
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Camp Pendleton, CaliforniaMilitary4.1406844106263
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Escondido, CaliforniaSemi-Private3.24836841841127
Fallbrook Golf Resorts
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Fallbrook, CaliforniaThe ranch-style Pala Mesa Resort in Fallbrook is just minutes away from Temecula wine country. All 132 rooms have either been renovated or will be soon. A heated outdoor pool, four lighted tennis courts and fitness room are available to guests. The golf course starts out narrow but gets more scenic with more elevation changes later in the round.
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