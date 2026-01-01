Camp Pendleton Golf Guide
Camp Pendleton Golf Courses
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Camp Pendleton, CaliforniaMilitary0.00
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Camp Pendleton, CaliforniaMilitary4.1406844106263
Golf Courses Near Camp Pendleton
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Oceanside, CaliforniaPublic/Municipal3.3716475096261
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Oceanside, CaliforniaPublic4.62224092641420
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Oceanside, CaliforniaPublic3.803571428656
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Oceanside, CaliforniaPublic3.3873239437426
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Oceanside, CaliforniaPrivate0.00
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Vista, CaliforniaPrivate4.01
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Oceanside, CaliforniaPrivate5.01
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Fallbrook, CaliforniaSemi-Private4.1612903226806
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Carlsbad, CaliforniaPublic3.632498957257
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Vista, CaliforniaPrivate4.66666666674
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