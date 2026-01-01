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Coronado Golf Guide

Coronado Golf Courses

Golf Courses Near Coronado

Coronado Golf Resorts

  • Coronado Golf Course
    Hotel Del Coronado
    Coronado, California
    The iconic Hotel Del Coronado, nicknamed The Del for short, is known as a luxury beach getaway. Golfers, though, can take advantage of its proximity to Coronado, one of the most lovable and affordable munies in America, a mile away on the island. Torrey Pines is 30 miles away. Dating to 1888, The Del has a long history of wowing guests with its…

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