Coronado Golf Guide
Coronado Golf Courses
Golf Courses Near Coronado
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San Diego, CaliforniaMilitary4.33333333336
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San Diego, CaliforniaMilitary0.00
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.677419354831
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.677419354831
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San Diego, CaliforniaPublic4.4382105783230
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National City, CaliforniaPublic3.6313548044290
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San Diego, CaliforniaPublic3.01
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San Diego, CaliforniaResort3.14761380491691
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San Diego, CaliforniaResort3.14761380491691
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San Diego, CaliforniaResort2.6520
Coronado Golf Resorts
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Coronado, CaliforniaThe iconic Hotel Del Coronado, nicknamed The Del for short, is known as a luxury beach getaway. Golfers, though, can take advantage of its proximity to Coronado, one of the most lovable and affordable munies in America, a mile away on the island. Torrey Pines is 30 miles away. Dating to 1888, The Del has a long history of wowing guests with its…
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