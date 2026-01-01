Santee Golf Guide
Santee Golf Courses
-
Santee, CaliforniaResort/Public3.04658781841941
Golf Courses Near Santee
-
San Diego, CaliforniaPublic3.5785522501991
-
Lakeside, CaliforniaPublic2.66666666673
-
San Diego, CaliforniaMilitary1.9652585867300
-
San Diego, CaliforniaMilitary3.9527272727275
-
San Diego, CaliforniaPublic4.6693729307501
-
San Diego, CaliforniaMilitary3.7833333333120
-
El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368446
-
San Diego, CaliforniaResort1.02
-
El Cajon, CaliforniaResort4.1701382154761
-
El Cajon, CaliforniaPublic3.58408935711263
Santee Golf Resorts
-
Santee, CaliforniaCarlton Oaks has a long history of tournament golf. Curtis Strange won the 1974 NCAA Championships on the course before Perry Dye redesigned the layout and stretched it to 7,400 yards in the 1980s. The Carlton Oaks Lodge, Ascend Hotel Collection, offers 51 modernized, Asian-inspired rooms just steps from the clubhouse, its Oaks Bar & Grill and the…
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
27 courses | 5040 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
4 courses | 3168 reviews
-
3 courses | 1050 reviews
-
2 courses | 1060 reviews
-
1 course | 290 reviews
-
1 course | 1050 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 2570 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersCarlsbad, CACLICK BELOW
-
Travel OffersLa Jolla, CACLICK BELOW