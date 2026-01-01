Santee, California

Carlton Oaks has a long history of tournament golf. Curtis Strange won the 1974 NCAA Championships on the course before Perry Dye redesigned the layout and stretched it to 7,400 yards in the 1980s. The Carlton Oaks Lodge, Ascend Hotel Collection, offers 51 modernized, Asian-inspired rooms just steps from the clubhouse, its Oaks Bar & Grill and the…