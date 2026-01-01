National City Golf Guide
National City Golf Courses
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National City, CaliforniaPublic3.6313548044290
Golf Courses Near National City
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San Diego, CaliforniaMilitary0.00
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Bonita, CaliforniaPublic2.62219355991045
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Chula Vista, CaliforniaPrivate5.02
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Bonita, CaliforniaPublic4.615
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.677419354831
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Coronado, CaliforniaPublic/Municipal2.410256410327
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.677419354831
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San Diego, CaliforniaPublic4.6693729307501
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San Diego, CaliforniaMilitary4.33333333336
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Chula Vista, CaliforniaPublic3.674076308718
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