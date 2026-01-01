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El Cajon Golf Courses

Golf Courses Near El Cajon

El Cajon Golf Resorts

  • Singing Hills Golf Resort at Sycuan - Willow Glen
    Singing Hills Golf Resort at Sycuan
    El Cajon, California
    All 100 rooms of the Singing Hills Golf Resort at Sycuan - owned by the Sycuan Band of the Kumeyaay Nation - are just a short walk from the pro shop and restaurants in the clubhouse. There's a fitness center, the Primrose Spa, tennis courts and an outdoor pool and hot tub nearby as well. The Willow Glen and Oak Glen courses are regulation length,…

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