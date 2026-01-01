El Cajon Golf Guide
El Cajon Golf Courses
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El Cajon, CaliforniaPublic3.58408935711263
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El Cajon, CaliforniaResort4.1701382154761
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El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368446
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El Cajon, CaliforniaResort4.3208369459698
Golf Courses Near El Cajon
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Jamul, CaliforniaSemi-Private
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Jamul, CaliforniaSemi-Private
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Jamul, CaliforniaSemi-Private
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Lakeside, CaliforniaPublic2.66666666673
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Santee, CaliforniaResort/Public3.04658781841941
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San Diego, CaliforniaPublic3.5785522501991
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Bonita, CaliforniaPublic4.615
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Chula Vista, CaliforniaPublic3.674076308718
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Bonita, CaliforniaPublic2.62219355991045
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San Diego, CaliforniaPublic4.6693729307501
El Cajon Golf Resorts
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El Cajon, CaliforniaAll 100 rooms of the Singing Hills Golf Resort at Sycuan - owned by the Sycuan Band of the Kumeyaay Nation - are just a short walk from the pro shop and restaurants in the clubhouse. There's a fitness center, the Primrose Spa, tennis courts and an outdoor pool and hot tub nearby as well. The Willow Glen and Oak Glen courses are regulation length,…
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