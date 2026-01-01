La Mesa Golf Guide
Golf Courses Near La Mesa
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San Diego, CaliforniaPublic3.5785522501991
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San Diego, CaliforniaPublic4.6693729307501
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Santee, CaliforniaResort/Public3.04658781841941
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San Diego, CaliforniaMilitary1.9652585867300
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San Diego, CaliforniaMilitary3.9527272727275
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El Cajon, CaliforniaPublic3.58408935711263
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Bonita, CaliforniaPublic4.615
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Jamul, CaliforniaSemi-Private4.35941808981050
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.677419354831
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El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368446
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