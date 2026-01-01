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Hollister Golf Resorts

  • Ridgemark GCC: #10
    Ridgemark Golf Club & Resort
    Hollister, California
    The Ridgemark Golf Club and Resort is 40 minutes from both San Jose and Monterey, hidden between the mountains and foothills of the Gabilan and Diable ranges. The 32-room boutique lodge features rooms with patios, fridges and microwaves. The Ridgemark Bar & Grill in the clubhouse serves meals all day long, including woodfired pizzas and prime rib…

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