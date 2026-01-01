Hollister, California

The Ridgemark Golf Club and Resort is 40 minutes from both San Jose and Monterey, hidden between the mountains and foothills of the Gabilan and Diable ranges. The 32-room boutique lodge features rooms with patios, fridges and microwaves. The Ridgemark Bar & Grill in the clubhouse serves meals all day long, including woodfired pizzas and prime rib…