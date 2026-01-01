Monterey Golf Guide
Monterey Golf Courses
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Monterey, CaliforniaResort4.4898876161712
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Monterey, CaliforniaPublic4.19964833761108
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Monterey, CaliforniaPublic/Military4.4058226551246
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Monterey, CaliforniaPrivate5.04
Golf Courses Near Monterey
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Carmel, CaliforniaPrivate4.02
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Seaside, CaliforniaPublic4.56514888561355
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Seaside, CaliforniaPublic4.44870066311553
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Carmel, CaliforniaResort4.8966468745433
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Carmel, CaliforniaPrivate/Resort4.743201971405
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Corral de Tierra, CaliforniaPrivate5.01
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Pebble Beach, CaliforniaResort/Public4.975155279547
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Pebble Beach, CaliforniaPublic3.2140350877191
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Pebble Beach, CaliforniaPrivate4.981481481510
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Pebble Beach, CaliforniaResort4.621848739523
Monterey Golf Resorts
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Monterey, CaliforniaThe Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa is the largest hotel on the famed Monterey Peninsula with 550 rooms, including 27 suites. The Knuckles Sports Bar is a popular hangout serving good food and tons of TVs for the big game. The Fireplace Lounge comes to life with live jazz on weekends. The Del Monte Golf Course, among the oldest courses on the…
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