San Martin Golf Guide
San Martin Golf Courses
Golf Courses Near San Martin
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Gilroy, CaliforniaPublic3.2763473479354
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Morgan Hill, CaliforniaPrivate5.01
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Gilroy, CaliforniaPublic3.28119606411025
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Gilroy, CaliforniaPublic4.3651396042137
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
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San Jose, CaliforniaPublic
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Morgan Hill, CaliforniaPrivate4.3284378665741
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San Jose, CaliforniaPublic
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San Jose, CaliforniaPublic
San Martin Golf Resorts
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San Martin, CaliforniaCordeValle lies hidden in the hilly countryside south of Silicon Valley. When guests aren't relaxing in their bungalows or villas, they're playing golf on a Robert Trent Jones Jr. design that has hosted the PGA Tour, swimming, hiking, playing tennis, dining in one of multiple restaurants or enjoying the Sense spa. The Clos LaChance winery is an…
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