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San Martin Golf Guide

San Martin Golf Courses

Golf Courses Near San Martin

San Martin Golf Resorts

  • CordeValle - hills
    CordeValle
    San Martin, California
    CordeValle lies hidden in the hilly countryside south of Silicon Valley. When guests aren't relaxing in their bungalows or villas, they're playing golf on a Robert Trent Jones Jr. design that has hosted the PGA Tour, swimming, hiking, playing tennis, dining in one of multiple restaurants or enjoying the Sense spa. The Clos LaChance winery is an…

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