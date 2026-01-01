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Lakeside Golf Courses

Golf Courses Near Lakeside

Lakeside Golf Resorts

  • Barona Creek GC
    Barona Resort & Casino
    Lakeside, California
    The Barona Resort & Casino, owned by the Barona Band of Mission Indians, is located in the beautiful Barona Valley just 30 minutes from downtown San Diego. No resort fees, parking fees and free WiFi are just a few of the perks for a casino named the best "outside of Las Vegas" by USA Today in 2019. The 400-room casino hotel is home to 2,500 slots…

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