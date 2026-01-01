Lakeside Golf Guide
Lakeside Golf Courses
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Lakeside, CaliforniaResort3.14285714297
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Lakeside, CaliforniaPublic2.66666666673
Golf Courses Near Lakeside
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Santee, CaliforniaResort/Public3.04658781841941
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El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368446
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Ramona, CaliforniaPublic4.33646451791854
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El Cajon, CaliforniaResort4.1701382154761
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Ramona, CaliforniaResort4.2845511043716
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El Cajon, CaliforniaResort4.3208369459698
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San Diego, CaliforniaPublic3.5785522501991
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Jamul, CaliforniaSemi-Private4.35941808981050
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El Cajon, CaliforniaPublic3.58408935711263
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Jamul, CaliforniaSemi-Private4.35941808981050
Lakeside Golf Resorts
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Lakeside, CaliforniaThe Barona Resort & Casino, owned by the Barona Band of Mission Indians, is located in the beautiful Barona Valley just 30 minutes from downtown San Diego. No resort fees, parking fees and free WiFi are just a few of the perks for a casino named the best "outside of Las Vegas" by USA Today in 2019. The 400-room casino hotel is home to 2,500 slots…
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