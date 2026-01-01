Summerville Golf Guide
Summerville Golf Courses
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
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Summerville, South CarolinaSemi-Private3.4264138947301
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Summerville, South CarolinaSemi-Private3.605042016810
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Summerville, South CarolinaSemi-Private3.7008439821964
Golf Courses Near Summerville
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North Charleston, South CarolinaSemi-Private3.54
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Goose Creek, South CarolinaSemi-Private1.508492569158
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Charleston, South CarolinaMilitary3.96666666677
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Goose Creek, South CarolinaPrivate0.00
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Charleston, South CarolinaSemi-Private3.4951456311103
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Goose Creek, South CarolinaPublic2.333333333324
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Hanahan, South CarolinaPrivate5.01
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Charleston, South CarolinaMilitary3.66666666673
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Hollywood, South CarolinaSemi-Private4.890756302531
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Moncks Corner, South CarolinaSemi-Private4.035714285728
Summerville Golf Resorts
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Summerville, South CarolinaThe Tudor Oaks Inn in Summerville, South Carolina, is a small outpost with only three rooms named after famous golf courses in Scotland (St. Andrews), England (Sunningdale) and Ireland (Royal Dublin). It sleeps only six, but staying has its perks: Access to the golf and tennis at the adjacent semiprivate club, the Legend Oaks Golf & Tennis Club,…
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