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Summerville Golf Guide

Summerville Golf Courses

Golf Courses Near Summerville

Summerville Golf Resorts

  • Legend Oaks GC
    Tudor Oaks Inn
    Summerville, South Carolina
    The Tudor Oaks Inn in Summerville, South Carolina, is a small outpost with only three rooms named after famous golf courses in Scotland (St. Andrews), England (Sunningdale) and Ireland (Royal Dublin). It sleeps only six, but staying has its perks: Access to the golf and tennis at the adjacent semiprivate club, the Legend Oaks Golf & Tennis Club,…

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