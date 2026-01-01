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Charleston Golf Guide

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Charleston
Courses: 38
Reviews: 3942
It's hard to find a city of less than 200,000 people with more to offer than Charleston, S.C. How many have a harbor and miles of beach; Revolutionary and Civil War history; elegant mansions in town and plantation homes on the outskirts?
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