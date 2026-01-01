Charleston Golf Guide
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Courses: 38
Reviews: 3942
It's hard to find a city of less than 200,000 people with more to offer than Charleston, S.C. How many have a harbor and miles of beach; Revolutionary and Civil War history; elegant mansions in town and plantation homes on the outskirts?
Charleston Golf Courses
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Charleston, South CarolinaPublic3.083333333312
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Charleston, South CarolinaPrivate5.01
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Charleston, South CarolinaPrivate4.52
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Charleston, South CarolinaPrivate4.52
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Charleston, South CarolinaMilitary3.66666666673
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Charleston, South CarolinaSemi-Private3.4951456311103
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Charleston, South CarolinaMilitary3.96666666677
Golf Courses Near Charleston
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Hanahan, South CarolinaPrivate5.01
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Mount Pleasant, South CarolinaPublic2.580004734444
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Mount Pleasant, South CarolinaPrivate3.33333333333
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Mt Pleasant, South CarolinaPublic3.200564971860
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North Charleston, South CarolinaSemi-Private3.54
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Goose Creek, South CarolinaPrivate0.00
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
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Mount Pleasant, South CarolinaSemi-Private3.885714285716
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Summerville, South CarolinaPublic/Municipal
Charleston Driving Ranges
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