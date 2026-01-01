Waterford Golf Guide
Waterford Golf Courses
Golf Courses Near Waterford
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Burlington, WisconsinPublic3.9979270646300
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Big Bend, WisconsinSemi-Private3.882352941285
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Big Bend, WisconsinSemi-Private3.5535714286168
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Mukwonago, WisconsinSemi-Private3.01
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Muskego, WisconsinSemi-Private3.333333333318
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Waukesha, WisconsinPublic3.65
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal3.038461538593
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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East Troy, WisconsinResort4.0423351159113
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