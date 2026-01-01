Anthem Golf Guide
Anthem Golf Courses
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Anthem, ArizonaPrivate4.52
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Anthem, ArizonaPrivate4.52
Golf Courses Near Anthem
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Cave Creek, ArizonaPublic4.41807744961888
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Cave Creek, ArizonaSemi-Private4.22947078592535
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Cave Creek, ArizonaPrivate3.866666666790
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Scottsdale, ArizonaPrivate5.01
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Glendale, ArizonaPublic3.285714285714
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Carefree, ArizonaResort/Private4.17510779481308
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Glendale, ArizonaPublic3.285714285714
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Carefree, ArizonaPrivate5.02
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Carefree, ArizonaResort/Public4.17510779481308
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Scottsdale, ArizonaPrivate5.01
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