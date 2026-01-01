Awendaw Golf Guide
Awendaw Golf Courses
Golf Courses Near Awendaw
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Mount Pleasant, South CarolinaSemi-Private3.9680451128153
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Mount Pleasant, South CarolinaSemi-Private3.885714285716
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Isle of Palms, South CarolinaResort4.5010306687233
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Mt Pleasant, South CarolinaPublic3.200564971860
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Isle of Palms, South CarolinaResort4.3294650737467
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Mount Pleasant, South CarolinaPrivate3.33333333333
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Charleston, South CarolinaPrivate4.52
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Charleston, South CarolinaPrivate4.52
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Charleston, South CarolinaMilitary3.66666666673
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Mount Pleasant, South CarolinaPublic2.580004734444
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