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Isle of Palms Golf Guide

Isle of Palms Golf Courses

Golf Courses Near Isle of Palms

Isle of Palms Golf Resorts

  • Wild Dunes Golf Links
    Wild Dunes Resort
    Isle of Palms, South Carolina
    The Wild Dunes Resort is blessed with a prime location on a northern tip of the Isle of Palms just 30 minutes from the charm of historic Charleston. The 1,600-acre property sits between the Atlantic Ocean and the Intracoastal Waterway, offering year-round 36 holes of golf, tennis, salon and spa services, dining, recreation and excursions. It is…

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