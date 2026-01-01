Palatka Golf Guide
Palatka Golf Courses
Golf Courses Near Palatka
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Crescent City, FloridaSemi-Private3.3443491587202
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Elkton, FloridaPublic4.8181477315890
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Saint Augustine, FloridaSemi-Private3.65
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St Augustine, FloridaResort4.1354633224445
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Palm Coast, FloridaResort/Private2.777777777855
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Palm Coast, FloridaPrivate5.06
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Palm Coast, FloridaSemi-Private3.8445549631018
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Green Cove Springs, FloridaSemi-Private3.79295840771730
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Bunnell, FloridaPublic3.396825396812
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Penney Farms, FloridaPrivate0.00
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