West Sussex Golf Guide
West Sussex Golf Courses
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Walberton, ArunResort3.7396304676123
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Felpham, ArunPrivate4.85
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Lower Beeding, Lower BeedingResort/Private
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Worthing, WorthingPublic
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Burgess Hill, Mid SussexPublic
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East Grinstead, Mid SussexPrivate3.664120193537
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Hunston, ChichesterSemi-Private
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Hunston, ChichesterSemi-Private
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Hunston, ChichesterSemi-Private
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Copthorne, Mid SussexPrivate3.764705882417
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Peas Pottage, Mid SussexResort4.142857142914
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Peas Pottage, Mid SussexResort3.916666666712
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Midhurst, ChichesterResort
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Cuckfield, Mid SussexPublic2.980519480513
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Brighton, East SussexSemi-Private4.93966817541
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Copthorne, Mid SussexSemi-Private2.45
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Chichester, ChichesterResort1.01
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Chichester, ChichesterResort4.52
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Chichester, ChichesterResort
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Angmering, ArunSemi-Private
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Haywards Heath, Mid SussexPrivate4.01
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Worthing, WorthingSemi-Private
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Horsham, HorshamSemi-Private
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Horsham, HorshamSemi-Private3.01
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Henfield, HorshamPrivate
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Ifield, CrawleySemi-Private3.764705882430
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Lindfield, Mid SussexSemi-Private3.4901483998126
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Littlehampton, ArunPrivate4.56
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Mannings Heath, NuthurstResort2.935574229719
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Mannings Heath, NuthurstResort4.52380952384
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Bepton, ChichesterResort
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Pyecombe, Mid SussexPrivate4.627450980420
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Warnham, HorshamPublic3.33333333333
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Angmering, ArunPublic
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Angmering, ArunPublic
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East Lavington, Chichester
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Selsey, ChichesterSemi-Private
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Albourne, Mid SussexSemi-Private
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Albourne, Mid SussexSemi-Private
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Albourne, Mid SussexSemi-Private
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Slinfold, HorshamResort
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Slinfold, HorshamResort
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Tilgate, CrawleyPublic2.530264279660
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Tilgate, CrawleyPublic1.01
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Wiggonholt, HorshamPrivate
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Worthing, WorthingPrivate
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Worthing, WorthingPrivate
Golf Courses Near West Sussex
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Brighton, Brighton and HoveSemi-Private4.29411764713
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Hangleton, Brighton and HoveSemi-Private4.33333333336
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Hove, Brighton and HovePublic
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Ditchling, LewesSemi-Private4.938823529429
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Brighton, Brighton and HovePublic3.1258
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Ockley, Mole ValleyResort4.0970692299225
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Newdigate, Mole ValleySemi-Private3.01
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Cranleigh, WaverleyPrivate4.180323155757
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Cranleigh, WaverleyPrivate
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Brighton, Brighton and HovePrivate4.356164383673
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