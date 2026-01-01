England Golf Guide
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Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
St. Mellion, Saltash
Semi-Private/Resort
5.0
13
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
Malton, Ryedale
Private
4.9700897308
64
Malton, Ryedale
Private
4.9700897308
64
Adel, City of Leeds
Private
4.9696969697
35
Recently Reviewed Courses
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Morley, Erewash
Resort
4.3708660884
46
Unsworth, Bury
Private
4.3646193772
240
Walsall, Walsall
Private
4.2489752963
140
Newent, Forest of Dean
Semi-Private/Resort
4.4759707805
38
Stone, Stafford
Private
4.4330746187
149
Newbiggin-by-the-Sea, Northumberland
Private
4.4596384008
111
Mirfield, Kirklees
Semi-Private
3.9812540401
35
Hounslow, Croydon
Semi-Private
3.512664013
65
Wistow, Selby
Public
4.3046282119
229
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