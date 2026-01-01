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England Golf Guide

England By The Numbers

2366 courses | 94578 reviews

England Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 94578 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
1111
3-4 Stars
340
2-3 Stars
71
1-2 Stars
25
N/A
776
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
4.0
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

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Birmingham
Courses: 186
Reviews: 8495
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Top Rated Courses
Silloth on Solway GC
Silloth on Solway Golf Club
Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
Write Review
St. Mellion International Resort - Nicklaus: #14
St. Mellion Golf Club - Nicklaus Course
St. Mellion, Saltash
Semi-Private/Resort
5.0
13
Write Review
Seaton Carew GC
View Tee Times
Seaton Carew Golf Club - Brabazon Course
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Write Review
Seaton Carew GC
View Tee Times
Seaton Carew Golf Club - Micklem Course
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Write Review
Seaton Carew GC
View Tee Times
Seaton Carew Golf Club - Bishop Course
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Write Review
Seaton Carew GC
View Tee Times
Seaton Carew Golf Club - Old Course
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Write Review
Seaton Carew GC
View Tee Times
Seaton Carew Golf Club - New Course
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Write Review
Malton & Norton GC - Welham: #1
View Tee Times
Malton & Norton Golf Club - Welham Course
Malton, Ryedale
Private
4.9700897308
64
Write Review
Malton & Norton GC - Park
Malton & Norton Golf Club - Park Course
Malton, Ryedale
Private
4.9700897308
64
Write Review
Headingley GC
Headingley Golf Club
Adel, City of Leeds
Private
4.9696969697
35
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arrowe Park Municipal GC
View Tee Times
Arrowe Park Municipal Golf Course
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Write Review
Breadsall Priory GCC
Breadsall Priory Golf & Country Club - Moorland Course
Morley, Erewash
Resort
4.3708660884
46
Write Review
Pike Fold GC: aerial view
Pike Fold Golf Club
Unsworth, Bury
Private
4.3646193772
240
Write Review
Walsall GC: #12
Walsall Golf Club
Walsall, Walsall
Private
4.2489752963
140
Write Review
Newent GC
Newent Golf Club
Newent, Forest of Dean
Semi-Private/Resort
4.4759707805
38
Write Review
Barlaston GC
View Tee Times
Barlaston Golf Club
Stone, Stafford
Private
4.4330746187
149
Write Review
Newbiggin GC
View Tee Times
Newbiggin Golf Club
Newbiggin-by-the-Sea, Northumberland
Private
4.4596384008
111
Write Review
Dewsbury District GC: #1
View Tee Times
Dewsbury District Golf Club
Mirfield, Kirklees
Semi-Private
3.9812540401
35
Write Review
London Airlinks GC
London Airlinks Golf Course
Hounslow, Croydon
Semi-Private
3.512664013
65
Write Review
Scalm Park GC
View Tee Times
Scalm Park Golf Club
Wistow, Selby
Public
4.3046282119
229
Write Review

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