Surrey Golf Guide
Surrey Golf Courses
-
Ashford, SpelthornePrivate4.25
-
Belmont, SuttonPrivate4.2868195634119
-
Chertsey, RunnymedePrivate
-
Leatherhead, Mole ValleyResort/Private
-
Dorking, Mole ValleyPrivate
-
Bletchingley, TandridgeSemi-Private3.6345731828260
-
Bramley, WaverleyPrivate5.02
-
Farncombe, GodalmingPublic
-
Walton-on-Thames, ElmbridgePrivate
-
Walton-on-Thames, ElmbridgePrivate
-
Shipley Bridge, TandridgePublic
-
Camberley, Surrey HeathPrivate4.17857142868
-
Northway, GodalmingPrivate
-
Chessington, KingstonSemi-Private
-
Chiddingfold, WaverleySemi-Private4.04
-
Chipstead, Reigate and BansteadPrivate3.815126050422
-
Knaphill, WokingPrivate4.582562584867
-
Clandon, GuildfordPublic4.76190476198
-
West Clandon, GuildfordPrivate4.055555555618
-
Esher, ElmbridgePrivate
-
Kingston-Upon-Thams, KingstonPrivate5.02
-
Cranleigh, WaverleyPrivate4.180323155757
-
Cranleigh, WaverleyPrivate
-
Banstead, Reigate and BansteadPrivate
-
Dorking, Mole ValleyPrivate4.11764705887
-
East Horsley, GuildfordPrivate4.344537815117
-
Effingham, GuildfordPrivate
-
Epsom, Epsom and EwellPrivate3.714285714355
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Farleigh, TandridgePublic
-
Farleigh, TandridgePublic
-
Farleigh, TandridgePublic
-
The Sands, WaverleyPrivate
-
Farnham, WaverleyPublic
-
Ottershaw, RunnymedeResort4.925133689813
-
Ottershaw, RunnymedeResort3.636363636411
-
Ottershaw, RunnymedeResort2.979166666712
-
Ockley, Mole ValleyResort4.0970692299225
-
Godstone, TandridgeSemi-Private4.349607049370
-
Guildford, GuildfordPrivate4.937072503445
-
Kingston-upon-Thames, KingstonSemi-Private3.830
-
Farnham, WaverleyPrivate
-
Hersham, ElmbridgeResort
-
Hindhead, WaverleyPrivate
-
Old Woking, WokingSemi-Private3.8758
-
Old Woking, WokingSemi-Private
-
Old Woking, WokingSemi-Private
-
Horne, TandridgeSemi-Private4.85
-
Epsom, Epsom and EwellSemi-Private
-
Epsom, Epsom and EwellSemi-Private2.85
-
Hurtmore, ShacklefordSemi-Private4.2812735336310
-
Kingswood, Reigate and BansteadSemi-Private/Resort4.166511048970
-
Leatherhead, Mole ValleyPrivate3.9907737106193
-
Oxted, TandridgePrivate3.85
-
Lingfield, TandridgeResort3.9723610219386
-
Milford, WaverleyPrivate3.947368421119
-
Mitcham, MertonSemi-Private
-
Esher, ElmbridgeMunicipal
-
Woodham, WokingPrivate
-
Woldingham, TandridgePrivate3.1523178808152
-
Crondall, HartPrivate3.83333333336
-
Crondall, HartPrivate3.470588235317
-
Carshalton, SuttonPublic4.337858220222
-
Carshalton, SuttonPublic4.230841671187
-
Leatherhead, Mole ValleyPublic
-
Bagshot, Surrey HeathResort
-
Camberley, Surrey HeathPublic1.923076923127
-
Pirbright, GuildfordPublic
-
Addlestone, RunnymedeSemi-Private4.1194371167151
-
Purley, CroydonPrivate5.03
-
Puttenham, GuildfordPrivate4.66666666676
-
Pyford, WokingPrivate4.020833333348
-
Ottershaw, RunnymedePrivate
-
Reigate Heath, Reigate and BansteadPrivate
-
Reigate, Reigate and BansteadSemi-Private3.785714285728
-
Worplesdon, GuildfordSemi-Private
-
Richmond, RichmondPrivate
-
Richmond, RichmondPrivate
-
Newdigate, Mole ValleySemi-Private3.01
-
Esher, ElmbridgePublic
-
Esher, ElmbridgePublic3.803921568615
-
Esher, ElmbridgePublic4.0515
-
Croydon, CroydonPrivate4.52
-
Cobham, ElmbridgePublic4.043137254969
-
Weybridge, ElmbridgeSemi-Private
-
Weybridge, ElmbridgeSemi-Private
-
Weybridge, ElmbridgeSemi-Private
-
Shepperton, SpelthornePublic3.802066772752
-
Shepperton, SpelthornePublic
-
Chessington, KingstonPrivate5.04
-
Kingswood, Reigate and BansteadSemi-Private/Resort4.1406189927184
-
Chaldon, TandridgeSemi-Private4.3850599528412
-
Sutton Green, WokingPrivate4.392275535100
-
Oxted, TandridgePrivate
-
Esher, ElmbridgeSemi-Private3.046498599457
-
Epsom, Epsom and EwellPrivate
-
Epsom, Epsom and EwellPrivate
-
Ripley, GuildfordPrivate
-
Ripley, GuildfordPrivate
-
Ripley, GuildfordPrivate
-
Addlestone, RunnymedePublic
-
Pyrford, WokingSemi-Private3.640549662576
-
Leatherhead, Mole ValleyPrivate
-
Walton-on-the-Hill, Reigate and BansteadPrivate
-
Walton-on-the-Hill, Reigate and BansteadPrivate
-
Virginia Water, Runnymede Borough CouncilResort/Private
-
Virginia Water, Runnymede Borough CouncilResort/Private
-
Virginia Water, Runnymede Borough CouncilResort/Private
-
Virginia Water, Runnymede Borough CouncilResort/Private
-
West Byfleet, WokingPrivate
-
Woking, WokingPrivate
-
Enton Green, WaverleyPrivate
-
West End, West EndPublic
-
Bagshot, Surrey HeathSemi-Private
-
Woking, WokingPrivate
-
Woldingham, TandridgeSemi-Private4.4376851864370
-
Woking, WokingPrivate
Golf Courses Near Surrey
-
Hampton Hill, RichmondSemi-Private
-
Hampton, RichmondPublic3.243649732691
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New Malden, Kingston MertonPrivate4.03
-
Strawberry Hill, RichmondSemi-Private
-
Kingston upon Thames, KingstonSemi-Private3.733333333330
-
Richmond, RichmondPrivate
-
Hounslow, HounslowPublic
-
Sunningdale, Windsor and MaidenheadSemi-Private
-
Coulsdon, CroydonSemi-Private4.552631578921
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Sunningdale, Windsor and MaidenheadSemi-Private
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