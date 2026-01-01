Green Valley Golf Guide
Green Valley Golf Courses
-
Green Valley, ArizonaSemi-Private2.690140845171
-
Green Valley, ArizonaPublic3.94882657281552
-
Green Valley, ArizonaPrivate3.958974359195
-
Green Valley, ArizonaPrivate5.02
-
Green Valley, ArizonaPublic4.02691264652717
-
Green Valley, ArizonaResort
-
Green Valley, ArizonaResort
-
Green Valley, ArizonaResort
-
Green Valley, ArizonaSemi-Private4.51984009992358
-
Green Valley, ArizonaPublic3.77411404941454
-
Green Valley, ArizonaPublic3.690347462590
Golf Courses Near Green Valley
-
Tubac, ArizonaResort
-
Tubac, ArizonaResort
-
Tubac, ArizonaResort
-
Tucson, ArizonaResort0.00
-
Tucson, ArizonaResort4.16542506571306
-
Vail, ArizonaPublic3.46673386221645
-
Tucson, ArizonaMilitary3.952380952421
-
Tucson, ArizonaPublic/Municipal4.1971062619804
-
Tucson, ArizonaPrivate4.01
-
Tucson, ArizonaResort4.45507338332739
Green Valley Golf Resorts
-
Green Valley, ArizonaLocated south of Tucson in the town of Green Valley is Canoa Ranch Golf Resort, located next to Canoa Ranch Golf Club. This 94-unit resort features guest rooms and 1- and 2-bedroom suites. A buffet breakfast is included with rooms. Other amenities include a fitness center and outdoor pool. The golf course was designed by the team of Schmidt-Curley…