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Green Valley Golf Resorts

  • Canoa Ranch GC
    Canoa Ranch Golf Resort
    Green Valley, Arizona
    Located south of Tucson in the town of Green Valley is Canoa Ranch Golf Resort, located next to Canoa Ranch Golf Club. This 94-unit resort features guest rooms and 1- and 2-bedroom suites. A buffet breakfast is included with rooms. Other amenities include a fitness center and outdoor pool. The golf course was designed by the team of Schmidt-Curley…

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