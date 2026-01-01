Desert Hot Springs Golf Guide
Desert Hot Springs Golf Courses
-
Desert Hot Springs, CaliforniaResort
-
Desert Hot Springs, CaliforniaSemi-Private
-
Desert Hot Springs, CaliforniaPublic3.30975709382393
-
Desert Hot Springs, CaliforniaPublic
-
Desert Hot Springs, CaliforniaSemi-Private4.2510781439210
-
Desert Hot Springs, CaliforniaResort3.8987522282131
Golf Courses Near Desert Hot Springs
-
Cathedral City, CaliforniaPrivate/Resort
-
Cathedral City, CaliforniaPrivate/Resort
-
Palm Springs, CaliforniaPublic4.80652611921219
-
Cathedral City, CaliforniaPrivate/Resort
-
Cathedral City, CaliforniaPublic/Resort4.30666584261146
-
Cathedral City, CaliforniaPublic/Resort4.18518275422247
-
Palm Springs, CaliforniaPrivate
-
Cathedral City, CaliforniaPrivate/Resort
-
Rancho Mirage, CaliforniaResort/Public4.10405460483099
-
Palm Springs, CaliforniaPublic5.01
See Also
-
9 courses | 6114 reviews
-
9 courses | 8282 reviews
-
3 courses | 224 reviews
-
17 courses | 9027 reviews
-
1 course | 268 reviews
-
37 courses | 19749 reviews
-
11 courses | 920 reviews
-
3 courses | 20 reviews
-
15 courses | 11056 reviews
-
25 courses | 10471 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersPalm Springs, CACLICK BELOW
-
Travel OffersPalm Springs, CACLICK BELOW