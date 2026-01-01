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Indio Golf Guide

Indio Golf Courses

Golf Courses Near Indio

Indio Golf Resorts

  • Indian Palms GCC: Clubhouse
    Indian Palms Country Club & Resort
    Indio, California
    The 59-room boutique hotel at the Indian Palms Country Club & Resort is steps from the first tee of the 27-hole course. Each room comes equipped with a microwave and fridge. The Lifestyle Center on property includes tennis courts, a workout area, pool and jacuzzi.
  • Eagle Falls GC: #6
    Fantasy Springs Casino Resort
    Indio, California
    Located near Palm Springs, the 250-room Fantasy Springs Casino Resort is run by the Cabazon Band of Mission Indians. Gambling, dining, sp treatments, concerts, bowling and golf at Eagle Falls are among the entertainment pursuits. Valet parking and Wi-Fi are free amenities.

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