Palm Desert Golf Guide
Palm Desert Golf Courses
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate4.254
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate3.66666666673
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate3.66666666673
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private3.84922912281503
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaResort4.7600957433809
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate5.01
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate5.01
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaResort4.7025104016683
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private4.3664987197686
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private4.4782369088769
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate4.7484131346809
-
Palm Desert, CaliforniaPublic3.86472129061741
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private/Resort4.29635717122391
-
Palm Desert, CaliforniaResort4.02568591882218
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private4.05024772322283
-
Palm Desert, CaliforniaPublic/Resort4.4337964039966
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate5.03
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private4.179930795821
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate5.04
-
Palm Desert, CaliforniaPublic4.55051714771166
-
Palm Desert, CaliforniaMunicipal4.5247768979186
-
Palm Desert, CaliforniaPrivate5.04
-
Palm Desert, CaliforniaResort4.29385623111839
-
Palm Desert, CaliforniaSemi-Private4.32131168711663
Golf Courses Near Palm Desert
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate
-
Indian Wells, CaliforniaResort4.6531108725517
-
Rancho Mirage, CaliforniaResort3.42542982511657
-
Rancho Mirage, CaliforniaResort3.42542982511657
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate4.88888888899
-
Indian Wells, CaliforniaPrivate
-
Indian Wells, CaliforniaResort4.0673396294388
Palm Desert Golf Resorts
-
Palm Desert, CaliforniaThe JW Marriott Desert Springs Resort & Spa offers reimagined hotel rooms and suites stocked with modular furniture, hardwood floors, indulgent bathrooms, workspaces with built-in USB ports and balconies. There's at least two of almost every amenity at the resort - tennis courts, golf courses, outdoor pools, restaurants, etc. Add a day spa among…
-
Palm Desert, CaliforniaGuests will love the warm welcome to the Shadow Mountain Resort & Club, the first resort in Palm Desert back in 1946. Elite facilities with 16 tennis courts and six pickleball courts attract racquet fanatics. With four pools, five whirlpools, a golf course, two restaurants and fitness studio, there's much to do. Plus, guests can walk to town.
-
Palm Desert, CaliforniaWestin Desert Willow Villas of Palm Desert provide like-home comfort in their stylish villas overlooking the Sonoran Desert. Guests can indulge in the resort’s two award-winning championship golf courses equipped with a world-class instruction facility. The property’s Firecliff course offers a more challenging track while the Mountain View course…
Palm Desert Driving Ranges
See Also
-
11 courses | 920 reviews
-
17 courses | 9027 reviews
-
3 courses | 224 reviews
-
3 courses | 20 reviews
-
25 courses | 10471 reviews
-
15 courses | 11056 reviews
-
9 courses | 6114 reviews
-
9 courses | 8282 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
1 course | 0 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersPalm Springs, CACLICK BELOW
-
Travel OffersPalm Springs, CACLICK BELOW