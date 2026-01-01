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Palm Desert Golf Guide

Palm Desert Golf Courses

Golf Courses Near Palm Desert

Palm Desert Golf Resorts

  • Marriott's Desert Springs Resort - Palms: #17
    JW Marriott Desert Springs Resort and Spa
    Palm Desert, California
    The JW Marriott Desert Springs Resort & Spa offers reimagined hotel rooms and suites stocked with modular furniture, hardwood floors, indulgent bathrooms, workspaces with built-in USB ports and balconies. There's at least two of almost every amenity at the resort - tennis courts, golf courses, outdoor pools, restaurants, etc. Add a day spa among…
  • Indian Wells Golf Resort - Celebrity
    Shadow Mountain Resort & Club
    Palm Desert, California
    Guests will love the warm welcome to the Shadow Mountain Resort & Club, the first resort in Palm Desert back in 1946. Elite facilities with 16 tennis courts and six pickleball courts attract racquet fanatics. With four pools, five whirlpools, a golf course, two restaurants and fitness studio, there's much to do. Plus, guests can walk to town.
  • Firecliff at Desert Willow Golf Resort
    Westin Desert Willow Villas
    Palm Desert, California
    Westin Desert Willow Villas of Palm Desert provide like-home comfort in their stylish villas overlooking the Sonoran Desert. Guests can indulge in the resort’s two award-winning championship golf courses equipped with a world-class instruction facility. The property’s Firecliff course offers a more challenging track while the Mountain View course…

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