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Rancho Mirage Golf Guide

Rancho Mirage Golf Courses

Golf Courses Near Rancho Mirage

Rancho Mirage Golf Resorts

  • Omni Rancho Las Palmas Resort
    Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa
    Rancho Mirage, California
    Omni Rancho Las Palmas Resort offers 444 rooms and suites, all spacious with modern amenities such as flat-screen TVs and an outdoor balcony or patio. It is a family friendly resort with an adults-only pool and Splashtopia, an outdoor water park with a lazy river, splash zone, sandy beach and two 100-foot waterslides. Plus, guests can enjoy the 27…
  • Marriott's Desert Springs Resort - Palms: #17
    Ritz-Carlton Rancho Mirage
    Rancho Mirage, California
    The Ritz-Carlton, Rancho Mirage features stunning Coachella Valley views throughout the property. Luxury exudes from the Edge Steakhouse to the holistic spa and comfortable rooms. Two swimming pools and a fitness center are part of the amenities. Golfers can take advantage of access to the Ted Robinson designs at the JW Marriott Desert Springs…
  • Westin Mission Hills Golf Resort & Spa
    Westin Mission Hills Golf Resort & Spa
    Rancho Mirage, California
    The Westin Mission Hills Golf Resort and Spa is one of the largest and most diverse golf properties in the Coachella Valley. It offers at least two of everything - pools, golf courses, dining experiences and unique programming. Local attractions like the exotic wildlife of Living Desert Zoo and Gardens and Wet 'n' Wild Palm Springs are both…
  • Sensei Porcupine Creek
    Sensei Porcupine Creek - Rancho Mirage Wellness Retreat
    Rancho Mirage, California
    Sensei Porcupine Creek – Rancho Mirage Wellness Retreat is an intimate luxury getaway centered around rest and relaxation as well as your peak athletic performance. With three different styled villas all offering utmost seclusion, comfort, light, and natural foliage, this desert retreat makes guests feel right at home. Resort amenities include…

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