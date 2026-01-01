Carthage Golf Guide
Golf Courses Near Carthage
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Pinehurst, North CarolinaPrivate5.04
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private3.9279279279111
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private2.6153846154105
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Pinehurst, North CarolinaResort4.41428571437
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Pinehurst, North CarolinaPrivate5.04
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private3.0172285288620
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West End, North CarolinaPrivate4.793650793755
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Pinehurst, North CarolinaResort4.747899159718
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Southern Pines, North CarolinaPublic/Resort4.4479224597731
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Southern Pines, North CarolinaSemi-Private3.5149291904378
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0 courses | 0 reviews
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