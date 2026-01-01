Pinehurst Golf Guide
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The golf mecca of Pinehurst/Aberdeen/Southern Pines touts itself as the "Home of American Golf." More than 40 courses call the heart of North Carolina's Sandhills home. Golf courses line Midland Road heading into the historic village of Pinehurst. Donald Ross, the legendary Scot who made his home here, left a lasting legacy by designing Pinehurst No. 2; Pine Needles and Mid Pines, among others.
Pinehurst Golf Courses
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Pinehurst, North CarolinaPrivate0.00
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Pinehurst, North CarolinaPrivate5.04
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Pinehurst, North CarolinaPrivate5.04
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Pinehurst, North CarolinaSemi-Private4.42857142865
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Pinehurst, North CarolinaResort4.924242424212
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Pinehurst, North CarolinaResort3.494208494239
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Pinehurst, North CarolinaResort2.47619047628
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Pinehurst, North CarolinaResort4.857142857121
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Pinehurst, North CarolinaResort3.136363636412
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Pinehurst, North CarolinaResort4.41428571437
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Pinehurst, North CarolinaResort3.973856209211
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Pinehurst, North CarolinaResort4.747899159718
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Pinehurst, North CarolinaResort4.776018099529
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Pinehurst, North CarolinaResort4.94957983199
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Pinehurst, North CarolinaResort
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Pinehurst, North CarolinaPrivate
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Pinehurst, North CarolinaPrivate
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Pinehurst, North CarolinaPrivate
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Pinehurst, North CarolinaPrivate
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Pinehurst, North CarolinaPrivate
Golf Courses Near Pinehurst
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Southern Pines, North CarolinaPrivate4.637994207159
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Southern Pines, North CarolinaSemi-Private3.5149291904378
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Southern Pines, North CarolinaPublic/Resort4.4479224597731
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Southern Pines, North CarolinaSemi-Private4.03
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Aberdeen, North CarolinaPrivate/Resort5.03
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Southern Pines, North CarolinaResort3.241
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Southern Pines, North CarolinaResort
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Southern Pines, North CarolinaSemi-Private4.2801019325279
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Southern Pines, North CarolinaResort4.357710651839
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West End, North CarolinaPrivate4.793650793755
Pinehurst Golf Resorts
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Pinehurst, North CarolinaSet in the North Carolina Sandhills, Pinehurst Resort is one of the country's most historic golf getaways, founded by William J. Tufts in 1895. Originally conceived as a wellness retreat for northern city dwellers, it soon became a golf hotbed after guests were spotted hitting balls with sticks on a lawn. Tufts hired Scotsman Donald Ross shortly…
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