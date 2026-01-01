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North Myrtle Beach Golf Guide

North Myrtle Beach Golf Courses

Golf Courses Near North Myrtle Beach

North Myrtle Beach Golf Resorts

  • Barefoot Resort - Love Course - 18th
    Barefoot Resort & Golf
    North Myrtle Beach, South Carolina
    With 72 holes of golf designed by noted architects Pete Dye and Tom Fazio as well as major champions Greg Norman and Davis Love III, Barefoot Resort is one of the prime places to stay and play in the Myrtle beach area. Hundreds of on-site villa accommodations are ideal for visiting groups of any size, and proximity to the beach and other area…

North Myrtle Beach Driving Ranges

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