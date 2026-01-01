North Myrtle Beach Golf Guide
North Myrtle Beach Golf Courses
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North Myrtle Beach, South CarolinaPublic3.60119987291813
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North Myrtle Beach, South CarolinaSemi-Private/Resort4.569815805143
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North Myrtle Beach, South CarolinaResort4.291938997833
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North Myrtle Beach, South CarolinaResort3.845351043636
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North Myrtle Beach, South CarolinaResort3.0937517
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North Myrtle Beach, South CarolinaPublic4.10928753182186
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North Myrtle Beach, South CarolinaSemi-Private4.54
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North Myrtle Beach, South CarolinaPublic4.344537815151
Golf Courses Near North Myrtle Beach
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Myrtle Beach, South CarolinaResort4.1128676471196
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Myrtle Beach, South CarolinaPrivate/Resort4.25
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Myrtle Beach, South CarolinaSemi-Private4.428571428621
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic/Resort4.5496301332185
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Longs, South CarolinaPublic3.3223724272182
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Little River, South CarolinaPublic4.05114000441613
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic2.01
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic0.00
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Myrtle Beach, South CarolinaPublic2.01
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Little River, South CarolinaPublic3.81259889841759
North Myrtle Beach Golf Resorts
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North Myrtle Beach, South CarolinaWith 72 holes of golf designed by noted architects Pete Dye and Tom Fazio as well as major champions Greg Norman and Davis Love III, Barefoot Resort is one of the prime places to stay and play in the Myrtle beach area. Hundreds of on-site villa accommodations are ideal for visiting groups of any size, and proximity to the beach and other area…
North Myrtle Beach Driving Ranges
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