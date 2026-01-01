Home / Courses / World / USA / North Carolina

Sunset Beach Golf Guide

Sunset Beach Golf Courses

Golf Courses Near Sunset Beach

Sunset Beach Golf Resorts

  • Byrd at Sea Trail Golf Resort and Convention Center: #1
    Sea Trail Resort Villas
    Sunset Beach, North Carolina
    The Sea Trail Resort Villas are located north of Myrtle Beach, S.C. and south of Wilmington, N.C. The property sprawls across 2,600 acres and features three championship golf courses. Villas span from one to four bedrooms in size and are equipped with full kitchens, all within 1.5 miles from the barrier island beaches. Indoor and outdoor pools are…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me