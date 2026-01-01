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Myrtle Beach Golf Guide

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Myrtle Beach
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
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Myrtle Beach Golf Courses

Golf Courses Near Myrtle Beach

Myrtle Beach Golf Resorts

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    Myrtlewood Golf Club
    Myrtle Beach, South Carolina
    With 36 holes of golf by Ault, Clark & Associates (Palmetto) and Arthur Hills (PineHills), Myrtlewood Golf Club is an affordable, enjoyable and centrally-located facility around which to base a Myrtle Beach golf vacation. The on-site Myrtlewood Villas offer comfortable and well-priced accommodations, too. Several of the areas best attractions -…
  • Grande Dunes Resort Club: #8
    Grande Dunes
    Myrtle Beach, South Carolina
    Grande Dunes is one of Myrtle Beach's premiere developments, combining the semi-private Members Club, accessible Resort Club and a large real estate development. Two hotels - the Marina Inn and the Grande Dunes Marriott - provide upscale accommodations for discerning visiting groups and families.
  • Heathland Course at Legends Golf and Resort - hole 4
    Legends Golf Resort
    Myrtle Beach, South Carolina
    With 54 holes of golf, Legends combines quality and value with both its golf and accommodations. The Myrtle Beach Grand Strand's largest practice facility is also beloved of golfers looking to work on their game for a few days, while dining options like the Ailsa Pub and the main clubhouse provide ample reasons to linger on property.
  • River Oaks Golf Plantation
    River Oak Resorts
    Myrtle Beach, South Carolina
    River Oaks Resort is one of many family-friendly resorts in the greater Myrtle Beach area perfect for golfers. It sits adjacent to River Oaks Golf Planation and the World Tour Golf Links. Guests can stay in vacation condos with balconies overlooking the courses. Modern amenities like multiple TVs, kitchens and washer/dryer are available in one- to…

Myrtle Beach Driving Ranges

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