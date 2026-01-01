Calabash Golf Guide
Calabash Golf Courses
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Calabash, North CarolinaSemi-Private/Resort
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Calabash, North CarolinaSemi-Private/Resort
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Calabash, North CarolinaSemi-Private/Resort
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Calabash, North CarolinaSemi-Private1.9139541893607
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Calabash, North CarolinaPublic4.3484848485130
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Calabash, North CarolinaSemi-Private4.8721804511343
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Calabash, North CarolinaPublic4.4568609074755
Golf Courses Near Calabash
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Sunset Beach, North CarolinaPublic
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Sunset Beach, North CarolinaPublic
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Sunset Beach, North CarolinaPublic
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Sunset Beach, North CarolinaPublic4.3980520363705
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Sunset Beach, North CarolinaPublic4.3980520363705
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Little River, South CarolinaPublic4.1858558028402
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Sunset Beach, North CarolinaPublic3.8509948031077
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Sunset Beach, North CarolinaResort4.195180794454
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Sunset Beach, North CarolinaPublic3.7289372872234
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Sunset Beach, North CarolinaPublic3.8509948031077
Calabash Golf Resorts
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Calabash, North CarolinaBrunswick Plantation Resort and Golf is located in Calabash, North Carolina, on the north end of the Myrtle Beach-area Grand Strand. This 2,000-acre development features a residential community and semi-private, 27-hole golf course. Villa rentals are available for rent with studio, one- and two-bedroom units. There are multiple outdoor pools…
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