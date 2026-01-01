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Calabash Golf Guide

Calabash Golf Courses

Golf Courses Near Calabash

Calabash Golf Resorts

  • Brunswick GC - Magnolia: #2
    Brunswick Plantation Resort and Golf
    Calabash, North Carolina
    Brunswick Plantation Resort and Golf is located in Calabash, North Carolina, on the north end of the Myrtle Beach-area Grand Strand. This 2,000-acre development features a residential community and semi-private, 27-hole golf course. Villa rentals are available for rent with studio, one- and two-bedroom units. There are multiple outdoor pools…

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